Уряд Австрії виділив Україні €1,5 млн гуманітарної допомоги

Уряд Австрії виділив €1,5 мільйона для фінансування гуманітарних проектів в Україні, на Сході якої вже сім років триває збройний конфлікт.

Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг під час виступу у Національній раді Австрії.

– €1,5 мільйона підуть в Україну. Ми не повинні забувати: Україна є і залишатиметься найбільшою проблемою на європейському континенті. Про це не слід забувати, – заявив міністр.

За словами Шалленберга, Україна – це гаряча точка, яка розташована у безпосередній близькості від Австрії.

Загалом уряд Австрії спрямував у 2021 році у Фонд закордонних катастроф €13,5 млн. Близько 7 млн євро спрямовуються на проекти в чотирьох африканських країнах – Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна-Фасо.

Ще €2,5 млн підуть у Ліван та Йорданію для допомоги сирійським біженцям.

Військова допомога від США

1 березня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку Росії.