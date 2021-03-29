У Великій Британії з понеділка, 29 березня, пом’якшують карантин. Відтепер жителі країни займатимуться на спортивних майданчиках на відкритому повітрі. Групи до шести людей або двох домогосподарств можуть зустрічатися разом на вулиці.

У складі шести осіб у Британії також можна святкувати весілля. Водночас прем’єр-міністр країни Борис Джонсон закликає людей бути обережними та не нехтувати правилами безпеки.

Відкриття спортивних майданчиків – це уже другий з чотирьох кроків послаблення карантину, які були ухвалені урядом. На першому етапі у Британії відчинили школи.

Послаблення карантину у Британії

У лютому Британія затвердила план послаблення карантину у чотири етапи. Відповідно до нього, у червні країна планує скасувати всі карантинні обмеження.

Наступний етап припадає на 12 квітня, він передбачає відкриття перукарень, роздрібних магазинів, спортзалів тощо.

Міжнародні поїздки стануть доступними не раніше 17 травня.