Наразі 76% вакцини від коронавірусу в усьому світі припадає лише на 10 країн. Про це повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус.

За його словами, ВООЗ занепокоєна таким розподілом препарату від Covid-19.

– Поки вакцини від Covid-19 зараз розповсюджуються у світі, а 177 країн розпочали вакцинацію, розподіл все ще є надзвичайно нерівним. Занадто багато медичних працівників та пріоритетних груп все ще чекають вакцинації у багатьох місцях.

Як наголосив Гебреїсус, із 576 млн введених доз вакцин 76% потрапили лише до 10 країн, більшість з яких мають високі доходи.

– Поки ми говоримо, шість країн хочуть розпочати вакцинацію, але поки не мають доступу до препарату.

ВООЗ закликає інші країни долучитися до вирішення проблеми з розподілом вакцини, особливо G-20 та міжнародні фінансові установи.

Дослідження ВООЗ щодо виникнення коронавірусу

ВООЗ підготувала результати розслідування щодо походження коронавірусу у Китаї.

Відповідно до нього, як найбільш ймовірний варіант розглядається передання вірусу від кажана до людини через іншу тварину.

Дивіться інші варіанти виникнення коронавірусу від ВООЗ на Фактах ICTV.