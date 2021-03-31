Влада Австрії погрожує заблокувати закупівлю ЄС вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech.

Країна піде на цей крок, якщо не отримає більший обсяг препаратів.

Однак Австрія не належить до списку європейських держав, де спостерігається найгірша ситуація з коронавірусом. Але канцлер Себастьян Курц вимагає збільшити кількість речовини, яку отримає саме його країна.

Інші дипломати ЄС розкритикували таку позицію Австрії, адже є країни, яким вакцина потрібніша, наприклад, Латвія та Болгарія.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Однак на планеті фіксується нестача речовини, через що країни-виробники почали обмежувати її експорт.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico