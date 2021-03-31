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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Боротьба за вакцину: Австрія може заблокувати закупівлю ЄС Covid-речовини

Влада Австрії погрожує заблокувати закупівлю ЄС вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech.

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Країна піде на цей крок, якщо не отримає більший обсяг препаратів.

Однак Австрія не належить до списку європейських держав, де спостерігається найгірша ситуація з коронавірусом. Але канцлер Себастьян Курц вимагає збільшити кількість речовини, яку отримає саме його країна.

Інші дипломати ЄС розкритикували таку позицію Австрії, адже є країни, яким вакцина потрібніша, наприклад, Латвія та Болгарія.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

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Однак на планеті фіксується нестача речовини, через що країни-виробники почали обмежувати її експорт.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico

Фото: Pixabay

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