НАТО 10 разів за день перехоплювало військові літаки РФ

Винищувачі НАТО 10 разів піднімалися в повітря 29 березня для перехоплення російських бомбардувальників і винищувачів над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним морем і Балтійським морем.

Всього літаки НАТО перехопили шість різних груп російських військових літаків в районі повітряного простору Північноатлантичного союзу менш ніж за шість годин.

– Перехоплення декількох груп російських літаків демонструє готовність і здатність сил НАТО охороняти небо союзників 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, – сказав бригадний генерал Ендрю Хансен.

Російські військові літаки часто залишають поза переданням транспондерного код із зазначенням свого становища і висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів.

Агресія Кремля

З початку березня по всій лінії фронту активно кружляли російські розвідувальні безпілотники Орлан та Гранат.

Активізація ворожих військ на Сході відбувається на тлі даних української розвідки про поповнення обох армійських корпусів Росії в ОРДЛО.

Детальніше про те, як Україна та НАТО збираються протистояти агресії Кремля, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: НАТО