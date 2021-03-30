Усім пасажирам, які прилітають до Німеччини, необхідно мати негативний результат тесту на Covid-19. Нова вимога для авіапасажирів починає діяти із 30 березня.

Якщо людина не може показати результати Covid-тесту перед вильотом, то її не пустять у літак. Таке правило діятиме щонайменше до 12 травня.

Щоб прилетіти до країни, потрібно зробити ПЛР-тести в лабораторіях або експрес-тести з певними вимогами та підтвердженням результату.

Тест оплачують самі пасажири. Його потрібно зробити не більше ніж за 48 годин до в’їзду до країни. Однак тест не робитимуть члени екіпажу літаків та діти віком до п’яти років.

Результат тесту може бути у паперовій або цифровій формі німецькою, англійською чи французькою мовами. У ньому має бути зазначено дату та тип тесту.

Також правоохоронці зможуть перевірити наявність результату тесту в пасажирів після прибуття до Німеччини.

Якщо людина отримала позитивний результат тесту перед вильотом, то вона повинна піти на карантин.

Локдаун у Німеччині

Нещодавно Німеччина подовжила карантин до 18 квітня через поширення коронавірусу.

На Великдень планували запровадити ще жорсткіші протиепідемічні обмеження. А релігійні служби хотіли перевести в онлайн-режим.

Таке рішення влади викликало негативну реакцію у громадян та хвилю протестів у Німеччині.

Внаслідок чого уряд скасував посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Детальніше про карантин у Німеччині – читайте на Фактах ICTV.