Президент Словаччини Зузана Чапутова прийняла відставку прем’єр-міністра країни Ігоря Матовича.

Політик вирішив піти з посади після закупівлі російської вакцини проти коронавірусу Спутник V. Через закупівлю 2 млн доз препарату уряд Словаччини зіткнувся із серйозною політичною кризою.

Матович залишиться на посаді до призначення нового складу уряду. Під час свого виступу політик вибачився перед громадянами за свої помилки.

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Низка політичних партій Словаччини вимагали відставку Матовича через те, що політик закупив велику партію російської вакцини проти коронавірусу Спутник V, яку не зареєстрували в Євросоюзі.

Скандал з російською вакциною у Словаччині

У Словаччині через скандал з вакциною проти коронавірусу Спутник V російського виробництва у відставку пішли декілька міністрів країни.

Країна придбала велику партію російської вакцини, попри відсутність згоди всіх членів коаліції. Через це міністру охорони здоров’я Словаччини Мареку Крайчі та низці політиків довелося піти у відставку.

Джерело: Dennik

Фото: Igor Matovic