Америка повернулася – оголосив Джо Байден на весь світ після приходу до влади. Та якщо в перший місяць її опоненти стежили переважно за розкадровкою в Білому домі, то тепер на собі відчули, що саме мав на увазі американський президент.

В американській політиці традиційно представників Республіканської партії називають яструбами – тобто, прибічниками жорсткої позиції в політичних перемовинах.

Спочатку від американського яструба дісталося Китаю – головному конкуренту Штатів. Перші перемовини адміністрації Байдена з китайським керівництвом закінчилися справжнім скандалом.

Фактично китайці вивалили на публіку все те, що вони хотіли сказати, власне, за закритими дверима. Вперше такий діалог, такий жорсткий спосіб ведення діалогу вже китайці зробили не в себе вдома, а в Америці.

Але американці вирішили залишити останнє слово за собою.

Після такого публічного обміну звинуваченнями, перемовини продовжилися за зачиненими дверима.

Поки до компромісів ще дуже далеко. Протистояння між країнами відбувається у торгівельній, військовій, медичній сфері. Для завоювання нових сфер впливу Пекін активно використовує навіть вакцинну дипломатію.

Все це призводить до того, що країни вже навіть формують альянси для протистояння одне одному.

До антикитайської коаліції на чолі зі Штатами експерти відносять Японію, Австралію, Індію, Південну Корею, а також ЄС з Великобританією. На противагу цьому Китай вибудовує трикутник: Пекін – Москва – Анкара.

Путін викликав Байдена на батл і запропонував у прямому ефірі обговорити його слова про вбивцю. Але в Білому домі таку пропозицію не помітили. Злякалися – хором відповіла російська пропаганда і прийнялася розповідати росіянам про слабке здоров’я американського президента.

На думку експертів, жорстка позиція Вашингтону до Москви лише посилюватиметься.

У той же час самі Штати тепер більше хвилює Китай. Принаймні, на першій своїй прес-конференції в якості президента – Джо Байдена взагалі не запитували про Росію.

Інтереси великих гравців зіштовхнулися навколо українського підприємства Мотор Січ, яке хотіли купити китайці, але категорично проти виступили американці.

Випадок з Мотор січчю, це як раз такий виклик, на який треба знайти дуже правильну відповідь. З одного боку, не порушити наші всі домовленості з США по експортному контролю. Але з іншого – також не налаштувати Китай, щоб він нас сприймав ненадійним партнером, – Валерій Чалий, посол України в США.

Тож Україна, схоже, опинилися між трьох вогнів. Та найбільше сподівань у нас поки що на американського яструба.

Скасування програм культурних обмінів

Державний департамент США скасував п’ять програм культурних обмінів з Китайською Народною Республікою (КНР).

Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає офіційний сайт керівництва США.