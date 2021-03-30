Україна підтримала і приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти чиновників Росії через порушення прав людини в РФ.

Євросоюз ввів санкції на початку березня через арешт і оголошення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Тоді під санкції потрапили чотири чиновники РФ. Серед них генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава СК Олександр Бастрикін, голова Росгвардії Віктор Золотов і директор ФСВП Олександр Калашников.

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До санкцій ЄС також приєдналися декілька країн. Серед них Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Таких чином чотирьом чиновникам РФ заморозили активи на території цих країн, а також їм заборонені поїздки в ці держави. Іншим особам також заборонено надавати кошти політикам.

Санкції Євросоюзу

Європейський Союз запровадив санкції проти чотирьох російських політиків, пов’язаних з переслідуванням і тюремним ув’язненням опозиціонера Олексія Навального.

Такі заходи ввели через серйозних порушень прав людини в Росії, серед них – довільні арешти та затримання, а також придушення мирних зібрань.

Таким чином політикам заборонені поїздки в ЄС, а також в країни, які приєдналися до санкцій Євросоюзу. Також фінансові активи чиновників заморожують на території Євросоюзу і країн, які підтримали санкції. Іншим людям також заборонено надавати кошти чотирьом політикам.