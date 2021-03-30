Міністерство закордонних справ Австралії запровадило санкції проти Росії у зв’язку з будівництвом Керченського мосту в окупованому Криму. Зокрема обмеження діятимуть проти чотирьох компаній та однієї фізичної особи.

Санкції передбачають заборону в’їзду в Австралію, повідомила міністр закордонних справ Меріс Пейн.

– Керченський міст – це спроба консолідувати контроль Росії над незаконно окупованим Кримським півостровом.

Також очільниця МЗС Австралії підкреслила, що вказані компанії та особа причетні до легітимізації анексії Криму, а також сприяють сепаратизму на території Донецької та Луганської областей України.

Напередодні санкції проти російських посадовців запровадила Канада. Причиною обмежень стали порушення прав людини у Російській Федерації.

Міністр МЗС Канади заявив, що сприятиме звільненню ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Міністерство закордонних справ Австралії