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Факти / Світ
Людмила Богданова |

За будівництво Керченського мосту: Австралія ввела санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ Австралії запровадило санкції проти Росії у зв’язку з будівництвом Керченського мосту в окупованому Криму. Зокрема обмеження діятимуть проти чотирьох компаній та однієї фізичної особи.

За будівництво Керченського мосту: Австралія ввела санкції проти Росії

Санкції передбачають заборону в’їзду в Австралію, повідомила міністр закордонних справ Меріс Пейн.

– Керченський міст – це спроба консолідувати контроль Росії над незаконно окупованим Кримським півостровом.

Також очільниця МЗС Австралії підкреслила, що вказані компанії та особа причетні до легітимізації анексії Криму, а також сприяють сепаратизму на території Донецької та Луганської областей України.

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Напередодні санкції проти російських посадовців запровадила Канада. Причиною обмежень стали порушення прав людини у Російській Федерації.

Міністр МЗС Канади заявив, що сприятиме звільненню ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Міністерство закордонних справ Австралії

Фото: Dreamstime

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