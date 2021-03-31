Китай має намір забезпечити вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми

Уряд Китаю має намір надати вакцини 80 країнам і трьом міжнародним організаціям. Також Китай планує експортувати вакцини в понад 40 країн і співпрацює з понад 10 країнами для виробництва препарату.
Про це повідомила речник міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін під час брифінгу. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адха Гебрейесуса, у світі спостерігається зростальний розрив між кількістю вакцин проти коронавірусу в різних країнах.
Таким чином Китай має намір поліпшити доступність препарату в країнах, що розвиваються. Країна приєдналася до глобальної ініціативи Covax, щоб сприяти рівному доступу до вакцини.
Найближчим часом країна повинна забезпечити 10 млн доз препарату країнам, що розвиваються. Також Китай забезпечить вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх 2021 в Токіо.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca отримала нове ім’я – Vaxzevria. Про це повідомило Агентство з медичних продуктів Швеції.
Раніше препарат називався “Вакцина від Covid-19 AstraZeneca”. За даними агентства, крім назви препарату, у вакцині більше нічого не зміниться.
Джерело: Fmprc