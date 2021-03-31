Китай має намір забезпечити вакцинами спортсменів перед Олімпійськими іграми

Уряд Китаю має намір надати вакцини 80 країнам і трьом міжнародним організаціям. Також Китай планує експортувати вакцини в понад 40 країн і співпрацює з понад 10 країнами для виробництва препарату.

Про це повідомила речник міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін під час брифінгу. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адха Гебрейесуса, у світі спостерігається зростальний розрив між кількістю вакцин проти коронавірусу в різних країнах.

Таким чином Китай має намір поліпшити доступність препарату в країнах, що розвиваються. Країна приєдналася до глобальної ініціативи Covax, щоб сприяти рівному доступу до вакцини.

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Найближчим часом країна повинна забезпечити 10 млн доз препарату країнам, що розвиваються. Також Китай забезпечить вакцинами спортсменів, які готуються до участі в Олімпійських іграх 2021 в Токіо.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca отримала нове ім’я – Vaxzevria. Про це повідомило Агентство з медичних продуктів Швеції.

Раніше препарат називався “Вакцина від Covid-19 AstraZeneca”. За даними агентства, крім назви препарату, у вакцині більше нічого не зміниться.

Джерело: Fmprc