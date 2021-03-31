В Індонезії виявили голосовий самописець літака Sriwijaya Air, що впав у січні

Міністерство транспорту Індонезії повідомило про виявлення голосового самописця лайнера авіакомпанії Sriwijaya Air, що зазнав аварії в акваторії Яванського моря у січні 2021 року.

Представник агентства не прокоментував стан знайденого пристрою.

Сьогодні о 7.00 за київським часом відбудеться прес-конференція через виявлений самописець.

Авіакатастрофа літака Boeing 737-524, що прямував із Джакарти до міста Пантіанак, авіакомпанії Sriwijaya Air сталася 9 січня 2021 року. На борту лайнера перебували 62 людини.

Через кілька хвилин після зльоту літак впав у море в районі архіпелагу Серібу. Протягом перших хвилин після зльоту лайнер набирав висоту, однак потім, після позначки в 3,3 тис. м, протягом хвилини знизився на 3 тис. м.

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Представники національного пошуково-рятувального агентства повідомили, що наземні служби не отримували ніяких аварійних сигналів жодного літака, який перебував в їхній зоні відповідальності.

Джерело: iNews.id