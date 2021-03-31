За підрив незалежності суддів: Європейська комісія подала до суду на Польщу

Європейська комісія звернулася до польського уряду у Верховний суд ЄС за підрив незалежності суддів і перешкоджання їм у застосуванні законодавства ЄС в Польщі.

Також комісія попросила суд ЄС наказати тимчасові заходи доти поки не буде постанова.

– Польські судді також є європейськими суддями; вони застосовують закони ЄС і сприяють взаємній довірі, на якій побудована Європа. Національні уряди мають право реформувати судову систему, але водночас вони повинні поважати договори ЄС. Дозвольте мені підкреслити – це не ідеологічний питання, – сказала віце-президент Європейської комісії Віра Журова.

Комісія заявила, що польський закон, ухвалений у грудні 2019 року, несумісний з верховенством права ЄС і не дозволив польським судам за допомогою дисциплінарних заходів безпосередньо застосовувати закон ЄС, що захищає судову незалежність.

Крім того, комісія вважає, що Польща порушує законодавство ЄС, дозволяючи Дисциплінарній палаті Верховного суду – незалежність якої не гарантується – ухвалити рішення, які мають прямий вплив на суддів і на те, як вони виконують свої функції.

Справа проти Польщі

29 липня 2017 року Європейська комісія розпочала процедуру порушення польського закону про звичайні суди на підставі своїх положень, що вимагають дострокового виходу на пенсію та їхнього впливу на незалежність судової влади. Комісія передала цю справу до суду 20 грудня 2017 року.

5 листопада 2019 року суд ЄС виніс остаточне рішення у справі, повністю підтвердивши позицію комісії.

Джерело: Єврокомісія