У США розповіли про план з оновлення інфраструктури, його обсяг – $2,3 трлн. Про документ доповів президент країни Джо Байден.

План передбачає щорічні інвестиції в інфраструктуру країни. Проекти президента-демократа фінансуватимуть за рахунок вищих корпоративних податків.

– Це унікальна інвестиція в Америку, не схожа на те, що ми бачили або робили відтоді, як кілька десятиліть тому ми побудували автомагістральних систему та розпочали космічні перегони. Фактично, це найбільший вклад у робочі місця з часів Другої світової війни, – зазначив Джо Байден.

Згідно з планом, гроші витрачатимуться на будівництво доріг, мостів, портів, аеропортів і розвиток міського транспорту.

Однак у США припускають, що пункт про вищі податки для корпорацій може викликати опір з боку бізнесу.

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Попри це, Байден сподівається затвердити документ до літа.

Плани Байдена

Нещодавно обраний президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін.

Він планує взяти участь у виборах у 2024 році.

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