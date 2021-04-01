У США висловили стурбованість через порушення тиші на Донбасі 26 березня 2021 року і присутність військ РФ біля східного кордону України.

Про це під час брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на Сході України, зокрема порушенням режиму припинення вогню, – заявив Джон Кірбі.

Він назвав дії країни-агресора дестабілізуючими, які підривають зусилля з деескалації.

Представник Пентагону уточнив, що США отримали інформацію від українських військових щодо пересування російських військ біля кордону з Україною.

Загострення на Донбасі

26 березня 2021 року неподалік від населеного пункту Шуми російські найманці обстріляли позиції українських військових.

Унаслідок четверо бійців ЗСУ загинули, двоє були поранені.

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Джерело: Bloomberg Quicktake: Now

Фото: ООС