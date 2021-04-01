Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення третього локдауну. На території Франції вводять обмежувальні протиепідемічні заходи на чотири тижні.

Локдаун розпочнеться 3 квітня і триватиме до 26 квітня. Таким чином на території країни закриють школи, дитячі садки.

У Франції будуть заборонені поїздки між регіонами. На території країни вводять комендантську годину – до 19.00. У Франції зафіксували спалах коронавірусу – кількість захворювань у березні подвоїлася з лютого.

Водночас госпіталізація 30 березня знадобилася понад 5 тис. пацієнтам, таким чином перевищивши пік захворювання перед введенням другого локдауну у Франції минулої осені.

Походження коронавірусу

Глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус закликав до подальших досліджень походження коронавірусу. Нещодавно ВООЗ опублікувала 120-сторінковий звіт після поїздки в Китай, в якому виклали чотири можливих джерела Covid-19.

Команда фахівців ВООЗ вважає, що теорія витоку вірусу в лабораторії – найменш ймовірна. Однак першоджерело коронавірусу так і не з’ясували.