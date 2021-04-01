45-й президент США Дональд Трамп натякнув на те, що може знову балотуватися на пост очільника держави на виборах у 2024-му році.

Про своє можливе повернення колишній президент розповів під час інтерв’ю з невісткою Ларою Трамп, передають ЗМІ.

– У вас є надія, що я можу вам сказати. У тебе є надія. Ми любимо свою країну – цю країну. Ми всі багато чим завдячуємо нашій країні, але тепер ми маємо допомогти нашій країні, – зазначив Дональд Трамп.

Однак він ухилився від прямої відповіді, що не може гарантувати те, що Трамп знову боротиметься за президентське крісло під час майбутніх виборів.

Вибори у США

Під час виборів у США, які пройшли у листопаді 2020 року республіканець Дональд Трамп програв своєму опоненту, демократу Джо Байдену.

Він намагався оскаржити результати виборів, збирав прихильників, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Ці дії викликали критику світової спільноти, але не принесли бажаного ефекту.

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Джерело: New York Post