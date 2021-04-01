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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Вакцинація в Європі йде занадто повільно, повністю щеплені 4% жителів – ВООЗ

Темпи вакцинації від коронавірусу в регіоні Європи залишаються занадто повільними.

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Про це йдеться в заяві європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Розподіл вакцин – занадто повільний. І доти, поки охоплення залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті самі організації охорони і соціальні заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації, – зазначив глава цього підрозділу ВООЗ Ханс Клюге.

Він уточнив, що лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і тільки 4% завершили процес вакцинації. Водночас дані національної служби охорони здоров’я Англії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, що почався в грудні 2020 року, врятувало понад 6 тис. життів.

Тим часом, в регіоні відзначено зростання захворюваності на Covid-19. Згідно із заявою, за минулий тиждень тут зафіксували 1,6 млн випадків хвороби, приблизно 24 тис. летальних випадків.

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Водночас 50 країн і територій, що входять у цей регіон, повідомили про поширення британського більш заразного штаму коронавірусу.

За даними ВООЗ, з початку пандемії в Європі зафіксовано майже 45 млн випадків Covid-19, кількість летальних випадків наближається до 1 млн.

Карантин у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження третього локдауну на території Франції.

Локдаун розпочнеться 3 квітня і триватиме до 26 квітня. Таким чином на території країни закриють школи, дитячі садки.

У Франції будуть заборонені поїздки між регіонами. На території країни вводять комендантську годину – до 19.00. У Франції зафіксували спалах коронавірусу – кількість захворювань у березні подвоїлася з лютого.

Фото: Pexels

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