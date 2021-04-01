Щодня у світі близько 15,2 млн осіб отримують щеплення від коронавірусу. Загалом було використано 577 млн доз препарату у 141 країні. Це вистачило лише для 3,8% мешканців планети.
Вакцинація у світі – де найбільше щеплень
- США – 150 273 292 (23,1% населення);
- Китай – 110 962 000 (4% населення);
- Європа – 71 403 131 (8% населення);
- Індія – 62 408 333 (2,3% населення);
- Велика Британія 34 518 958 (25% населення).
Водночас найкращі показники щодо кількості вакцинованих громадян в Ізраїлю (понад 50% жителів) та ОАЕ (38,2% жителів). На третьому місці Велика Британія з 25% вакцинованого населення.
Проблеми з розподілом вакцини
Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо розподілу вакцини у світі. Директор ВООЗ заявив, що наразі 76 млн доз препарату припадають на 10 багатих країн.
Експерти закликали сприяти вирішенню цієї проблеми.