PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Богданова |

За добу у світі 15,2 млн осіб вакцинуються від коронавірусу

Щодня у світі близько 15,2 млн осіб отримують щеплення від коронавірусу. Загалом було використано 577 млн доз препарату у 141 країні. Це вистачило лише для 3,8% мешканців планети.

Коронавірус, вакцинація

Вакцинація у світі – де найбільше щеплень

  • США – 150 273 292 (23,1% населення);
  • Китай – 110 962 000 (4% населення);
  • Європа – 71 403 131 (8% населення);
  • Індія – 62 408 333 (2,3% населення);
  • Велика Британія 34 518 958 (25% населення).

Водночас найкращі показники щодо кількості вакцинованих громадян в Ізраїлю (понад 50% жителів) та ОАЕ (38,2% жителів). На третьому місці Велика Британія з 25% вакцинованого населення.

Читайте
Не з лабораторії: ВООЗ назвала чотири варіанти виникнення Covid-19

Проблеми з розподілом вакцини

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо розподілу вакцини у світі. Директор ВООЗ заявив, що наразі 76 млн доз препарату припадають на 10 багатих країн.

Експерти закликали сприяти вирішенню цієї проблеми.

Джерело: Bloomberg

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка