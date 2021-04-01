Щодня у світі близько 15,2 млн осіб отримують щеплення від коронавірусу. Загалом було використано 577 млн доз препарату у 141 країні. Це вистачило лише для 3,8% мешканців планети.

Вакцинація у світі – де найбільше щеплень

США – 150 273 292 (23,1% населення);

Китай – 110 962 000 (4% населення);

Європа – 71 403 131 (8% населення);

Індія – 62 408 333 (2,3% населення);

Велика Британія 34 518 958 (25% населення).

Водночас найкращі показники щодо кількості вакцинованих громадян в Ізраїлю (понад 50% жителів) та ОАЕ (38,2% жителів). На третьому місці Велика Британія з 25% вакцинованого населення.

Проблеми з розподілом вакцини

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо розподілу вакцини у світі. Директор ВООЗ заявив, що наразі 76 млн доз препарату припадають на 10 багатих країн.

Експерти закликали сприяти вирішенню цієї проблеми.