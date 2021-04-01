Російський журналіст Володимир Познер змушений був покинути Грузію у зв’язку з акціями протесту, які проходили всю ніч в грузинській столиці.

Він прилетів до Тбілісі в середу разом з друзями, планую відзначити там своє 87-річчя.

Познер дістався до Тбіліського міжнародного аеропорту рано вранці в четвер у супроводі поліції. Автобус, в який сідали під охороною поліції журналіст і його друзі, учасники акції протесту закидали яйцями.

Тим часом МВС Грузії повідомило, що 32 людини, які перебували на заході в одному з готелів в Тбілісі разом з Познером, оштрафовані за порушення правил ізоляції і карантину. Серед оштрафованих і сам Познер.

Тбилиси. Грузины Познеру – “Пошел вон из Грузии…!”

Здание гостиницы Rooms, где укрылся Познер, закидали яйцами. pic.twitter.com/npAUrZLm7F — Kavkaz Center (@newkc14) March 31, 2021

Раніше в Тбілісі учасники акції протесту спробували увірватися в будівлю готелю Вінотель, де зупинився Познер. Поліція не дозволила їм це зробити.

Пізніше Познер і його гості були змушені покинути цей готель. Протестуючі добралися і до іншого готелю, куди він переїхав, вони закидали фасад яйцями, вигукували антиросійські гасла та вимагали від влади видворити журналіста за те, що він нібито раніше у своїх висловлюваннях не визнавав територіальну цілісність Грузії.

Що стало причиною протестів

Невдоволення протестувальників і деяких політиків у Грузії викликали висловлювання Познера у 2017 році про Абхазію та образливі вислови на адресу грузин і абхазів.

Журналіст сказав, що абхази не дуже хотіли бути частиною Грузії.

Абхазія і Південна Осетія проголосили свою незалежність після війни з Грузією в 1992-1993 роках. У 2008 році після чергового військового конфлікту двох територій з Тбілісі, Росія “схилила” Грузію до миру і визнала їхній суверенітет.

У Тбілісі називають ці території окупованими регіонами Грузії. Незалежність Абхазії і Південної Осетії окрім Росії визнали ще кілька країн.

У травні 2020 року Володимир Познер в одному з інтерв’ю розповів, що Росія могла б завоювати Україну, але таких планів не було. На думку російського журналіста, якби Росія поставила таку мету, то це було б нескладно.