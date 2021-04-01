PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Закидали яйцями: російського журналіста Познера змусили виїхати з Тбілісі

Російський журналіст Володимир Познер змушений був покинути Грузію у зв’язку з акціями протесту, які проходили всю ніч в грузинській столиці.

Закидали яйцями: російського журналіста Познера змусили виїхати з Тбілісі

Він прилетів до Тбілісі в середу разом з друзями, планую відзначити там своє 87-річчя.

Познер дістався до Тбіліського міжнародного аеропорту рано вранці в четвер у супроводі поліції. Автобус, в який сідали під охороною поліції журналіст і його друзі, учасники акції протесту закидали яйцями.

Тим часом МВС Грузії повідомило, що 32 людини, які перебували на заході в одному з готелів в Тбілісі разом з Познером, оштрафовані за порушення правил ізоляції і карантину. Серед оштрафованих і сам Познер.

Раніше в Тбілісі учасники акції протесту спробували увірватися в будівлю готелю Вінотель, де зупинився Познер. Поліція не дозволила їм це зробити.

Пізніше Познер і його гості були змушені покинути цей готель. Протестуючі добралися і до іншого готелю, куди він переїхав, вони закидали фасад яйцями, вигукували антиросійські гасла та вимагали від влади видворити журналіста за те, що він нібито раніше у своїх висловлюваннях не визнавав територіальну цілісність Грузії.

Що стало причиною протестів

Невдоволення протестувальників і деяких політиків у Грузії викликали висловлювання Познера у 2017 році про Абхазію та образливі вислови на адресу грузин і абхазів.

Журналіст сказав, що абхази не дуже хотіли бути частиною Грузії.

Абхазія і Південна Осетія проголосили свою незалежність після війни з Грузією в 1992-1993 роках. У 2008 році після чергового військового конфлікту двох територій з Тбілісі, Росія “схилила” Грузію до миру і визнала їхній суверенітет.

У Тбілісі називають ці території окупованими регіонами Грузії. Незалежність Абхазії і Південної Осетії окрім Росії визнали ще кілька країн.

У травні 2020 року Володимир Познер в одному з інтерв’ю розповів, що Росія могла б завоювати Україну, але таких планів не було. На думку російського журналіста, якби Росія поставила таку мету, то це було б нескладно.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка