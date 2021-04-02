На сході Тайваню потяг, який прямував до Тайдуну, зійшов з рейок в тунелі. Унаслідок аварії загинули щонайменше 36 осіб, ще десятки людей отримали поранення.

За словами місцевої влади, у потягу перебувало близько 350 осіб у восьми вагонах. Повідомляється, що декілька вагонів врізалися в стіну тунелю.

Зараз на місці події проводять рятувальні роботи для евакуації людей. Близько 60 осіб успішно евакуювали з трьох вагонів.

За словами місцевих ЗМІ, аварія потягу могло статися через неправильно припарковану вантажівку. Проте влада поки не повідомила офіційну причину аварії.

Аварія потягів у Єгипті

26 березня в Єгипті зіткнулися два потяги – через аварію загинули 32 особи, ще 165 людей отримали поранення.

За попередніми даними, аварія могла статися після того, як пустили в дію аварійні гальма пасажирського потягу. Таким чином з цієї причини потяг зупинився і його ззаду вдарив інший потяг.