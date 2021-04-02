У Вашингтоні 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив ворота Капітолія. Його оперативно затримали.
Внаслідок інциденту поранено трьох осіб, включно з підозрюваним і двома поліцейськими.
Повідомляється, що наразі Капітолій закритий на вхід і вихід через “зовнішньої загрози безпеки”.
За попередньою інформацією, невідомий чоловік спробував протаранити автомобіль біля воріт Капітолія.
Обставини події встановлюються.
Реакція поліції
Поліція U.S. Capitol зазначили, що інцидент стався з північного боку загороджень Капітолія.
Наразі особа підозрюваного встановлюється. Чоловік перебуває у лікарні під наглядом поліції.
Обидва офіцери, які постраждали внаслідок інциденту під Капітолієм, у стабільному стані.
Блокування низки вулиць, які ведуть до Капітолія, продовжується.
Джерело: U.S. Capitol Police