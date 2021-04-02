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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В США невідомий протаранив ворота Капітолія, троє поранених

У Вашингтоні 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив ворота Капітолія. Його оперативно затримали.

В США невідомий протаранив ворота Капітолія, троє поранених

Внаслідок інциденту поранено трьох осіб, включно з підозрюваним і двома поліцейськими.

Повідомляється, що наразі Капітолій закритий на вхід і вихід через “зовнішньої загрози безпеки”.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік спробував протаранити автомобіль біля воріт Капітолія.

Обставини події встановлюються.

Реакція поліції

Поліція U.S. Capitol зазначили, що інцидент стався з північного боку загороджень Капітолія.

Наразі особа підозрюваного встановлюється. Чоловік перебуває у лікарні під наглядом поліції.

Обидва офіцери, які постраждали внаслідок інциденту під Капітолієм, у стабільному стані.

Блокування низки вулиць, які ведуть до Капітолія, продовжується.

Джерело: U.S. Capitol Police

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