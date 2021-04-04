Усі судна, які застрягли внаслідок аварії гігантського контейнеровоза Ever Given, 3 березня успішно звільнили Суецький канал. Про це повідомила адміністрація торгового шляху.

Останній 61 зі 422 кораблів, рух яких було заблоковано з кінця березня, пройшов через життєво важливу торгову артерію в суботу, 3 березня.

Напередодні голова управління Суецького каналу повідомив про розслідування щодо того, чому судно Ever Given сіло на мілину. Результати повідомлять за кілька днів.

Блокування Суецького каналу

23 березня на одному з найбільших морських торгових шляхів, Суецькому каналі, заблокувався рух. Гігантське судно Ever Given просіло на мілину, чим спричинило затор.

29 березня після шести днів спроб корабель вдалося зняти з мілини. Ця подія негативно вплинула на світову економіку. За попередніми даними, один день простою завдавав $400 млн збитків.