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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Після вакцинації Спутником V: у президента Аргентини виявили коронавірус

У президента Аргентини Альберто Фернандеса виявили коронавірус, попри те, що він вакцинувалася проти вірусу у січні 2021 року. Йому зробили щеплення російською вакциною Спутник V.

вакцина

Про це повідомив сам очільник держави на своїй сторінці у Twitter 3 квітня. За день до цього він відсвяткував своє 62-річчя.

У президента з’явилися симптоми – температура 37,3° і головний біль.

Йому зробили швидкий тест, який підтвердив вірус. У нього взяли зразки для ПЛР-тестування, результати якого нині очікуються.

Попри це, Альберто Фернандеса вже ізолювали.

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До речі, 21 січня йому зробили щеплення проти коронавірусу російською вакциною, ефективність якої поки викликає сумніви.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Водночас виробники продовжують розробляти та презентувати нові речовини.

Детальніше про вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Buenos Aires Times, Alberto Fernández

Фото: Depositphotos

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