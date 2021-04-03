У президента Аргентини Альберто Фернандеса виявили коронавірус, попри те, що він вакцинувалася проти вірусу у січні 2021 року. Йому зробили щеплення російською вакциною Спутник V.

Про це повідомив сам очільник держави на своїй сторінці у Twitter 3 квітня. За день до цього він відсвяткував своє 62-річчя.

У президента з’явилися симптоми – температура 37,3° і головний біль.

Йому зробили швидкий тест, який підтвердив вірус. У нього взяли зразки для ПЛР-тестування, результати якого нині очікуються.

Попри це, Альберто Фернандеса вже ізолювали.

До речі, 21 січня йому зробили щеплення проти коронавірусу російською вакциною, ефективність якої поки викликає сумніви.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Водночас виробники продовжують розробляти та презентувати нові речовини.

Детальніше про вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Buenos Aires Times, Alberto Fernández