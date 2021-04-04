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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Майже 45 тисяч: Туреччина фіксує добовий антирекорд заражень Covid-19

Добовий показник заражень коронавірусом в Туреччині сягнув майже 45 тисяч. Це найбільша кількість нових випадків за добу з початку пандемії.

Майже 45 тисяч: Туреччина фіксує добовий антирекорд заражень Covid-19

Станом на 4 квітня в Туреччині зафіксували 44 756 випадків коронавірусу. Загалом в країні відомо про 3 445 052 випадки.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Туреччина посідає 8-му сходинку.

Водночас за минулу добу від Covid-ускладнень померло 186 осіб: порівняно з багатьма європейськими країнами, показник летальності залишається невисоким.

В Туреччині продовжує діяти загальнодержавна комендантська година з 21.00 вечора до 5.00 ранку.

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Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про повернення повних локдаунів на вихідні для священного ісламського місяця Рамадан.

Обмеження діятимуть з середини квітня до середини травня.

Коронавірус в Україні

Тим часом коронавірус в Україні 4 квітня виявили ще у 13 738 осіб (при проведенні 75 538 тестувань).

Загальна кількість випадків складає 1 745 709.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останню добу померли 258 людей, загалом – 34 333.

Україна посідає 16-те місце у світовому рейтингу поширення коронавірусу, розмістившись між Іраном і Перу.

Джерело: Hurriyet Daily News

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