Вночі 4 квітня у Франції невідомі побили і пограбували відомого бізнесмена і політика Бернара Тапі і його дружину Домінік. Жінку довелося госпіталізувати.

За даними судової поліція Версаля, злочинці проникли в особняк подружжя, коли вони спали. Бернара і Домінік зв’язали і почали бити, аби дізнатися, де заховані гроші і коштовності.

За попередньою інформацією, нападників було четверо. Поліція не змогла затримати грабіжників по гарячих слідах.

Незважаючи на отримані травми, сам Бернар Тапі від госпіталізації відмовився.

– Це було дуже страшно, я не знаю, що можна додати, – прокоментував інцидент політик.

Про суму завданих матеріальних збитків Тапі також не повідомив.

Хто такий Бернар Тапі

Бернар Тапі – одіозний французький політик і бізнесмен, який не раз опинявся в центрі гучних корупційних скандалів.

У різний час він очолював ФК Олімпік Марсель і навіть компанію Adidas. Також Тапі був депутатом Європарламенту і міністром Франції у справах міст.

Нещодавно стало відомо, що у 78-річного Бернара Тапі діагностовано рак шлунка.

Джерело: BFM TV