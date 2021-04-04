Вночі 4 квітня у Франції невідомі побили і пограбували відомого бізнесмена і політика Бернара Тапі і його дружину Домінік. Жінку довелося госпіталізувати.
За даними судової поліція Версаля, злочинці проникли в особняк подружжя, коли вони спали. Бернара і Домінік зв’язали і почали бити, аби дізнатися, де заховані гроші і коштовності.
За попередньою інформацією, нападників було четверо. Поліція не змогла затримати грабіжників по гарячих слідах.
Незважаючи на отримані травми, сам Бернар Тапі від госпіталізації відмовився.
– Це було дуже страшно, я не знаю, що можна додати, – прокоментував інцидент політик.
Про суму завданих матеріальних збитків Тапі також не повідомив.
Хто такий Бернар Тапі
Бернар Тапі – одіозний французький політик і бізнесмен, який не раз опинявся в центрі гучних корупційних скандалів.
У різний час він очолював ФК Олімпік Марсель і навіть компанію Adidas. Також Тапі був депутатом Європарламенту і міністром Франції у справах міст.
Нещодавно стало відомо, що у 78-річного Бернара Тапі діагностовано рак шлунка.
Джерело: BFM TV