У США фіксують початок четвертої хвилі поширення коронавірусу.
Про це заявив епідеміолог, член консультативного комітету президента США Джо Байдена з коронавірусу Майкл Остерхольм.
– Я вважаю, що у певному сенсі ми майже перебуваємо у новій пандемії, – зазначив науковець.
Водночас він називає гарною новиною те, що у світі вже є вакцини проти коронавірусу, зокрема й проти заразніших штамів.
Коронавірус у світі
Після тимчасового затишшя у лютому 2021 року епідситуація на планеті у березні загострилася, не поліпшується вона і у квітні.
У ВООЗ назвали країну, де нині найскладніша ситуація з коронавірусом. Новим епіцентром пандемії є Бразилія.
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Джерело: Fox News