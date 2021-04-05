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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У США заявили про початок четвертої хвилі пандемії коронавірусу

У США фіксують початок четвертої хвилі поширення коронавірусу.

карантин

Про це заявив епідеміолог, член консультативного комітету президента США Джо Байдена з коронавірусу Майкл Остерхольм.

– Я вважаю, що у певному сенсі ми майже перебуваємо у новій пандемії, – зазначив науковець.

Водночас він називає гарною новиною те, що у світі вже є вакцини проти коронавірусу, зокрема й проти заразніших штамів.

Коронавірус у світі

Після тимчасового затишшя у лютому 2021 року епідситуація на планеті у березні загострилася, не поліпшується вона і у квітні.

У ВООЗ назвали країну, де нині найскладніша ситуація з коронавірусом. Новим епіцентром пандемії є Бразилія.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Fox News

Фото: Pixabay

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