В Угорщині обмежили можливість журналістів висвітлювати перебіг вакцинальної кампанії.

Лише представники державного медіахолдингу MTVA зможуть записувати відео та робити фотографії у лікарнях і кабінетах, де вакцинують громадян країни.

У інших журналістів такого дозволу немає.

Влада країни пояснила це рішення тим, що журналісти заважатимуть проведенню кампанії з імунізації населення.

Вакцинація проти коронавірусу

Імунізація населення проти коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року.

Україна приєдналася до цього процесу у лютому 2021 року. Під час вакцинальної кампанії у мережі поширюється багато неперевіреної інформації про якість вакцин та наслідки щеплень. Через це деякі громадяни відмовляються від них.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.