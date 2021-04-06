У Великій Британії з понеділка, 12 квітня, послаблюють карантинні заходи. Відкриються перукарні, спортзали, паби, зоомагазини, заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. За його словами, наразі влада не бачить ніяких перешкод, щоб зупинити план послаблення карантинних заходів.

З 17 травня Велика Британія планувала дозволити міжнародні поїздки, однак експерти попереджають, що такий крок може призвести до третьої хвилі Covid-19.

Пом’якшення карантину у Британії

У лютому Велика Британія погодила план послаблення карантину у чотири етапи. Останній крок передбачає скасування усіх обмежень уже влітку.

З 29 березня у Британії дозволили займатися спортом на відкритих майданчиках, збиратися групами до шести людей і у такому ж складі проводити весілля.