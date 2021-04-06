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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Польща отримала майже 900 тис. доз вакцини Pfizer

До Польщі доставили партію з 870 тис. доз вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Pfizer. Незабаром ці препарати проти небезпечного захворювання розподілять в місцеві пункти вакцинації населення.

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Про це повідомив глава Державного агентства стратегічних резервів Міхал Кучмеровскі. Всього у квітні до Польщі має надійти 7 млн ​​доз вакцини проти коронавірусу. Крім того, політик повідомив, що вакцини від AstraZeneca доставлять до Польщі 11 квітня.

За його словами, протягом наступних тижнів квітня до країни доставлять додаткові дози вакцин від фармацевтичних компаній Pfizer, AstraZeneca та Moderna, а також очікується перше постачання вакцини Johnson & Johnson.

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Станом на 5 квітня, в Польщі загалом доставили 8 078 060 доз вакцини, серед яких 7 186 140 доз препарату доставили в місцеві центри вакцинації.

Вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Наразі в Польщі проводять вакцинацію препаратами від Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Станом на 5 квітня, в країні 4 585 575 осіб отримали першу дозу, а 2 073 334 особи отримали другу дозу.

Вакцинація в Польщі

Польща до кінця серпня планує запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім охочим. Також польський уряд вводить зміни в програму щеплень. З квітня стартує вакцинація в компаніях, де серед працівників щонайменше 500 осіб виявили бажання зробити щеплення.

Планується, що в Польщі збільшать кількість пунктів вакцинації – зокрема, щеплення можна буде зробити в аптеках, які висловлять бажання брати участь у відповідній програмі.

Джерело: Polskieradio24

Фото: Pexels

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