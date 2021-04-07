Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна перебуває на стадії третьої хвилі пандемії.

Про це Трюдо заявив під час прес-конференції 6 квітня. Він зазначив, що у країні зросла кількість госпіталізацій, а ліжка у госпіталях заповнюються новими пацієнтами.

— У всьому світі країни віч-на-віч опиняються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. І зараз – це Канада також, – сказав Трюдо.

У Канаді за останній тиждень в середньому зареєстрували близько 5,2 тис. випадків зараження коронавірусом на день. За весь час пандемії у Канаді зафіксували понад 1 млн інфікувань та понад 23 тис. смертей.

У Канаді розподілили понад 10 млн доз вакцин від коронавірусу. Трюдо відзначив, що всі охочі вакцинуватися із 38 млн жителів Канади зможуть зробити щеплення від Covid-19 до кінця вересня.

Третя хвиля коронавірусу у Франції

У березні прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про початок третьої хвилі пандемії коронавірусної інфекції у країні.

За його словами, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.

Джерело: CNA