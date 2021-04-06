США вводять санкції проти Туреччини за угоду з Росією. Про це повідомив Державний департамент США.

У тексті повідомлення йдеться про масштабну операцію, яку провело Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) з Росією у серпні 2017 року. Ймовірно, це стосується постачання зенітно-ракетних систем С-400. Відповідна угода була укладена саме в цей час.

США запровадили санкційний тиск, відповідно до закону про протидію американським противникам шляхом санкцій.

– Державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної промисловості (SSB) свідомо 2 серпня 2017 року або пізніше брало участь у програмі суттєвої операції з особою, яка є частиною чи діє від імені оборонного або розвідувального секторів уряду Російської Федерації.

Під санкції потрапив очільник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір та ще троє чиновників.

Їм заборонено перетинати кордон США та проводити фінансові операції між установами, які потрапляють під юрисдикцію США. Їхні активи на території країни блокуються.

Австралія ввела санкції проти Росії

Австралія запровадила санкції проти Росії за будівництво Керченського мосту в окупованому Криму. Обмеження діятимуть проти чотирьох компаній та однієї особи.

Міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн повідомила, що вказані особи також сприяють поширенню сепаратизму на Сході України.

Джерело: Державний департамент США