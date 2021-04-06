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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Затриманим в Дубаї 12 українкам загрожує штраф $1,3 тис. і депортація – МЗС

Поліція Дубая затримала дванадцять громадянок України, а не 11, як повідомлялося раніше.

Полиция ОАЭ

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Сьогодні їх відвідав український консул. Він також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру, – розповів Ніколенко.

Спікер підкреслив, що відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько $1 300 з подальшою депортацією.

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– Умови утримання громадянок в слідчому ізоляторі прийнятні. Вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв’язок з рідними, тримає справу на контролі, – додав він.

Затримання українок в Дубаї

Кілька днів тому поліція Дубая заарештувала групу дівчат за звинуваченням у розпусті. Арешт відбувся після того, як кадри, на яких оголені дівчата позують на балконі одного з готелів, поширилися в інтернеті.

Річ у тому, що в ОАЕ навіть за поцілунок на публіці або вживання алкоголю без ліцензії загрожує в’язниця.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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