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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Для відновлення глобальної економіки треба дати всім країнами рівні шанси – МВФ

Для стійкого глобального прогресу відновлення економіки потрібно забезпечити рівні шанси для всіх країн.

МВФ

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час конференції.

Вона наголосила, що вливання США трильйонів доларів на відновлення національної економіки в кінцевому рахунку допомагає цілому світу, але цього недостатньо.

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– Економічне відновлення (в глобальному контексті, – Ред.) прогресує, й ті кроки, які вживають Сполучені Штати для того, щоб збільшити перспективи відновлення в США, допомагають усьому світові, – підкреслила очільник МВФ.

Вона нагадала, що Фонд в останній доповіді покращив глобальні прогнози на рік. Але, за її словами, стан економіки в більшості країн небезпечно різниться.

Транш МВФ для України

Україна може розраховувати на два транші від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

Він зазначив, що згідно з макропрогнозом Нацбанку, Україна продовжить співпрацювати з МВФ.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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