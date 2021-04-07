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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Нові штами та вакцинація: Байден оцінив ситуацію з Covid-19 у США

Нові штами коронавірусу швидко поширюються територією США, однак у країні активно триває процес вакцинації.

джо байден

Про це повідомив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.

– Нові різновиди вірусу поширюються і поширюються швидко, – зазначив Джо Байден.

Водночас він привітав неймовірний прогрес у процесі вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, США – перша країна, яка повністю вакцинувала понад 62 млн осіб. Надалі темпи вакцинації зростатимуть.

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Коронавірус у світі

Ситуація з коронавірусом у світі продовжує бути напруженою.

Попри появу вакцин, на планеті виявляють нові мутації вірусу, які провокують спалахи захворюваності.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Dreamstime

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