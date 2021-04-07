Нові штами коронавірусу швидко поширюються територією США, однак у країні активно триває процес вакцинації.
Про це повідомив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.
– Нові різновиди вірусу поширюються і поширюються швидко, – зазначив Джо Байден.
Водночас він привітав неймовірний прогрес у процесі вакцинації населення від коронавірусу.
За його словами, США – перша країна, яка повністю вакцинувала понад 62 млн осіб. Надалі темпи вакцинації зростатимуть.
Коронавірус у світі
Ситуація з коронавірусом у світі продовжує бути напруженою.
Попри появу вакцин, на планеті виявляють нові мутації вірусу, які провокують спалахи захворюваності.
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Джерело: The White House