Офіційний сайт НАТО тепер має українську версію. Оновлення з’явилося у вівторок, 6 квітня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав це показовим кроком, який демонструє тісну співпрацю України з країнами Альянсу.

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Наразі не всі опції доступні українською мовою, частина статей та підрозділів на сайті досі викладені англійською.

Офіційний сайт #НАТО тепер можна переглянути українською. Показовий крок, який демонструє високий рівень нашої нинішньої співпраці. Членство в НАТО є одним із пріоритетів безпекової політики #України, і ми постійно рухаємося до цієї мети. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 7, 2021

Також 7 квітня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам НАТО надати Україні План дій щодо членства в Альянсі.

– Я переконаний, що ми тільки почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО могло повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства, – сказав міністр.

Ландсбергіс переконаний, що цей крок стане потужним сигналом для Росії про те, що НАТО підтримує і схвалює дії України.

Його думку також підтримала міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лая.

Джерело: НАТО