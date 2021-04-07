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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Сайт НАТО “заговорив” українською

Офіційний сайт НАТО тепер має українську версію. Оновлення з’явилося у вівторок, 6 квітня.

Сайт НАТО “заговорив” українською

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав це показовим кроком, який демонструє тісну співпрацю України з країнами Альянсу.

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Наразі не всі опції доступні українською мовою, частина статей та підрозділів на сайті досі викладені англійською.

Також 7 квітня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам НАТО надати Україні План дій щодо членства в Альянсі.

– Я переконаний, що ми тільки почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО могло повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства, – сказав міністр.

Ландсбергіс переконаний, що цей крок стане потужним сигналом для Росії про те, що НАТО підтримує і схвалює дії України.

Його думку також підтримала міністр закордонних справ Іспанії Гонсалес Лая.

Джерело: НАТО

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