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Факти / Світ
Людмила Грубник |

ВООЗ закликає виробників збільшити темпи виготовлення вакцин від Covid-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я продовжують закликати країни ділитися вакцинами проти коронавірусу, щоб забезпечити справедливий доступ усіх держав до речовини.

ВООЗ закликає виробників збільшити темпи виготовлення вакцин від Covid-19

Про це під час брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Крім того, необхідно забезпечити рівний доступ всіх до тестів від коронавірусу і терапевтичних засобів. Також організація працюватиме з виробниками, щоб ті активніше виробляли вакцини проти коронавірусу.

– Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин, – уточнив Тедрос Гебреєсус.

Вакцинація проти коронавируса

З грудня 2020 року на планеті триває вакцинація проти коронавірусу.

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Однак цей процес нерівномірний, деякі країни імунізували значну частину населення, інші – лише розпочали його.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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