У Всесвітній організації охорони здоров’я продовжують закликати країни ділитися вакцинами проти коронавірусу, щоб забезпечити справедливий доступ усіх держав до речовини.

Про це під час брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Крім того, необхідно забезпечити рівний доступ всіх до тестів від коронавірусу і терапевтичних засобів. Також організація працюватиме з виробниками, щоб ті активніше виробляли вакцини проти коронавірусу.

– Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин, – уточнив Тедрос Гебреєсус.

Вакцинація проти коронавируса

З грудня 2020 року на планеті триває вакцинація проти коронавірусу.

Однак цей процес нерівномірний, деякі країни імунізували значну частину населення, інші – лише розпочали його.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ