У США закликали Росію поважати територіальну цілісність, суверенітет України і знизити рівень напруги у відносинах.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує прес-служба Міноборони США.

– Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, згідно з вимогами Мінських угод, а потім до зниження температури, до деескалації, – зазначив Джон Кірбі.

Він також повідомив, що важко говорити про наміри Росії, спостерігаючи за нарощуванням сил біля східних кордонів України.

За його словами, США продовжують стежити за ситуацією в Україні.

Агресія РФ

Наприкінці березня і на початку квітня на Донбасі спостерігається постійне порушення окупантами режиму тиші, загинули українські військові.

Також РФ накопичує військові сили біля східного кордону України.

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Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: ООС