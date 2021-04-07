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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Знизити рівень напруги: США закликали РФ поважати суверенітет України

У США закликали Росію поважати територіальну цілісність, суверенітет України і знизити рівень напруги у відносинах.

Донбас, ООС

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує прес-служба Міноборони США.

– Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, згідно з вимогами Мінських угод, а потім до зниження температури, до деескалації, – зазначив Джон Кірбі.

Він також повідомив, що важко говорити про наміри Росії, спостерігаючи за нарощуванням сил біля східних кордонів України.

За його словами, США продовжують стежити за ситуацією в Україні.

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Агресія РФ

Наприкінці березня і на початку квітня на Донбасі спостерігається постійне порушення окупантами режиму тиші, загинули українські військові.

Також РФ накопичує військові сили біля східного кордону України.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: ООС

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