Безкоштовні пиво, пончики, знижки у ресторанах та дешеві або безкоштовні поїздки на таксі. Так у США заохочують людей до вакцинації від коронавірусу.

Один із провідних виробників пива у США до Національного дня хмільного напою запустив рекламну кампанію для просування власного бренду, місцевих барів й заразом імунізації від коронавірусу.

Безкоштовне пиво у місцевому барі, яке зазвичай коштує $7, зможуть отримати перші 10 тис. осіб, котрі викладуть у соцмережі знімок зі стікером Я отримав вакцину або фото із відповідним хештегом.

Трохи раніше схожу акцію запустила одна із мереж, що виготовляє пончики. Протягом усього 2021 року відвідувачі закладів у 41-му штаті зможуть показати свою картку вакцинації й отримати винагороду – глазурований пончик.

Компанії Uber і Lyft пропонують пасажирам безкоштовні або дешеві поїздки до місць вакцинації і назад.

До популяризації щеплень у США долучаються і місцеві бізнеси. Один із ресторанів у Детройті пропонує вакцинованим відвідувачам вечерю за півціни, бар у Чикаго для першої тисячі клієнтів – знижку у $10, а кафе у Массачусетсі – знижку у 20% на замовлення їжі.

До акції долучилася навіть крамниця, що продає марихуану в Аризоні. Вона пропонує вакцинованим особам безкоштовну порцію дозволених у штаті легких наркотиків.

Критики цієї ініціативи заявили, що споживання деяких продуктів призводить до ожиріння, а також ці акції дискримінують всіх, хто не хоче вакцинуватися.

Вакцинація в Україні

У МОЗ України повідомили, що за останні кілька днів зросла кількість звернень до контактного центру щодо питань щодо вакцинації.

Від початку своєї роботи контактний центр МОЗ отримав близько 353 тис. дзвінків від громадян.

Лідерами з опрацювання звернень стали Волинська, Житомирська, Луганська, Дніпропетровська та Харківська область. Найнижчий відсоток обробки звернень спостерігається у Вінницькій, Івано-Франківській та Київській областях.