У США готуються відповісти Росії на її ворожі дії, у країні завершили перевірку щодо втручання Кремля у американські вибори і кібератаки на урядові установи.

З-поміж заходів – можливі нові санкції проти Москви і висилання російських дипломатів, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела серед американських чиновників.

Щодо запровадження санкційних обмежень, то вони можуть стосуватися людей, близьких президенту РФ Володимиру Путіну, а також органів, які пов’язані з втручанням у вибори.

Якщо говорити про висилання людей, то йдеться про російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.

Найближчим часом у країні мають обговорити і затвердити заходи.

Санкції проти РФ

У січні у Чехії пропонували розширити санкції проти РФ.

Представники країни заявили, що на території Росії фіксуються ознаки порушення основних прав і свобод громадян.

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Джерело: Bloomberg