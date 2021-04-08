У США готуються відповісти Росії на її ворожі дії, у країні завершили перевірку щодо втручання Кремля у американські вибори і кібератаки на урядові установи.
З-поміж заходів – можливі нові санкції проти Москви і висилання російських дипломатів, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела серед американських чиновників.
Щодо запровадження санкційних обмежень, то вони можуть стосуватися людей, близьких президенту РФ Володимиру Путіну, а також органів, які пов’язані з втручанням у вибори.
Якщо говорити про висилання людей, то йдеться про російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.
Найближчим часом у країні мають обговорити і затвердити заходи.
Санкції проти РФ
У січні у Чехії пропонували розширити санкції проти РФ.
Представники країни заявили, що на території Росії фіксуються ознаки порушення основних прав і свобод громадян.
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Джерело: Bloomberg