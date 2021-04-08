У Латвій заявили про необхідність надати Україні План дій щодо членства у НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Едгар Ринкевич на тлі ескалації з боку Росії.

– Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій щодо членства. Мабуть, все ж таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО, – Ред.), що українці не залишаться без підтримки, – зазначив Едгар Ринкевич.

За його словами, західні країни продовжують спостерігати за тим, як Росія стягує війська до кордонів України.

Агресія РФ біля східних кордонів України

Під виглядом проведення навчань Росія почала стягувати війська біля східних кордонів України.

У НАТО розкритикували такі дії країни-агресора.

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Джерело: LTV Ziņu Dienests, Посольство України у Латвії