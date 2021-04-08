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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Чехії вчетверте за рік звільнили міністра охорони здоров’я

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабиш офіційно звільнив очільника МОЗ країни Яна Блатни. Це вже четверте заміна міністра за рік.

У Чехії вчетверте за рік звільнили міністра охорони здоров’я

На одному з чеських телеканалів Ян Блатни назвав таке рішення прем’єра “політично мотивованим”.

Зокрема, йшлося про критику президента Мілоша Земана: в одному зі звернень той жорстко розкритикував Яна Блатни за відмову реєструвати в Чехії російську вакцину від коронавірусу.

Натомість прем’єр заявив, що причиною стала “відсутність досвіду і невміння спілкуватися”.

– Справа не в тому, що я незадоволений його (Яна Блатни – Ред.) роботою, проблема в тому, що ми по-різному дивимося на те, як має функціонувати міністерство, – заявив Андрій Бабиш.

Новим міністром охорони здоров’я Чехії стане Петро Аренбергер.

Карантин в Чехії

На тлі загальнонаціонального карантину у Чехії зобов’язали носити одразу дві маски у громадських місцях.

Два респіратори або медичні маски, одягнені одні на одну, знадобляться у лікарнях, магазинах і транспорті.

Станом на 8 квітня країна перебуває на 18-му місці у світовому рейтингу поширення коронавірусу (для порівняння, Україна перебуває на 16-му місці).

З початку пандемії коронавірус в Чехії виявили у 1 560 777 громадян, внаслідок Covid-ускладнень 27 329 пацієнтів померли.

Джерело: Ministerstvo zdravotnictví

Фото: Ministerstvo zdravotnictví

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