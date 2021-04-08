В якому місті світу проживає найбільше мільярдерів – рейтинг Forbes

Діловий журнал Forbes опублікував свіжий рейтинг найбагатших людей у світі. Згідно з ним, в одному місті світу проживає найбільше мільярдерів.

Цим містом став Пекін – столиця Китаю. За даними рейтингу журналу Forbes, у країні перебуває близько 100 мільярдерів.

Таким чином в Пекіні трохи більше багатіїв, ніж в Нью-Йорку, який був на першому місце протягом останніх семи років. Зараз в Нью-Йорку числиться 99 доларових мільйонерів.

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У Пекіні зараз числиться більше мільярдерів, проте загальний капітал багатіїв Нью-Йорка на $80 млрд більше.

Відзначається, що швидкі теми зниження поширення Covid-19 та збільшення кількості технологічних компаній дали можливість Китаю охопити більшу кількість мільйонерів.

Найбагатша людина світу

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей у світі. Перше місце традиційно відвоював Джефф Безос – засновник компанії Amazon зі статком у $177 млрд.

На другому місці Ілон Маск з вагою гаманця в $151 млрд. Повний список найбагатших людей світу згідно з рейтингом Forbes дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: BBC