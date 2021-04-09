Прагматичність і співпраця: держсекретар США пояснив слова Байдена на адресу Путіна

Президент США Джо Байден допустив різку заяву щодо Володимира Путіна, назвавши його “вбивцею”, однак готовий продовжувати співпрацю з Росією.

Про це в одному з інтерв’ю заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Таким чином він відповів на запитання журналіста, як президент США може співпрацювати з “вбивцею”.

Він підкреслив, що Білий дім завжди дотримуватиметься принципів прагматизму.

– Він (Джо Байден — Ред.) чітко бачить дві речі. Йому необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, і водночас він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес, — заявив Блінкен.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден підтвердив, що вважає Путіна вбивцею в інтерв’ю телекомпанії ABC 17 березня.

Також він пообіцяв, що президент РФ відповідатиме, якщо факти втручання в американські вибори буде доведено.

– Він (Путін – Ред.) заплатить. На початку розмови я сказав йому: Ви знаєте мене, а я знаю вас. Якщо я дізнаюся що це (втручання у вибори США – Ред.) відбувалося, будьте готові, – заявив тоді Байден.

Реакція Кремля була не менш неоднозначною.

Під час спілкування з журналістами Володимир Путін попросив побажати Байдену міцного здоров’я, а також використав прислів’я Хто обзивається, той сам так називається.