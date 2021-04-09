У Норвегії оштрафували прем’єр-міністра Ерну Солберг майже на $2,3 тис. через святкування 60-річчя в колі рідних під час пандемії. Вона порушила карантинні обмеження.

Очільник уряду відсвяткувала ювілей в лютому 2021 року на гірськолижному курорті разом з 13 членами сім’ї, незважаючи на заборону заходів за участі понад 10 осіб.

За даними Bloomberg, наступного дня після курорту Сульберг знову зібрала гостей у квартирі. Там було вже 14 осіб.

Тепер очільник норвезького уряду повинна виплатити штраф у сумі 20 тис. крон ($2,3 тис.).

Сульберг уже вибачилась за порушення карантинних правил, заявивши, що люди дотримувалися дистанції.

Однак міністр здоров’я охорони Норвегії розкритикував поведінку колеги.

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У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму

Нещодавно у Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму в червоній зоні карантину.

Штраф становив від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, а отримав його продовольчий магазин, відвідувачі та продавці якого нехтували карантинними правилами.