У невизнаному Придністров’ї помічена колона російських БТРів

Недалеко від кордону України з невизнаним Придністров’ям помічено активізацію армії РФ. Очевидці зняли колону БТРів у районі аеродрому Тирасполь.

Користувачі соцмереж зафіксували пересування російської військової бронетехніки на залізничному переїзді.

За офіційними даними, в невизнаній республіці перебувають близько 1,7 тич. російських військових. Це залишки армії РФ після розпаду Радянського Союзу.

У 1992 році Придністров’я (населення приблизно 500 тис. жителів) за підтримки Росії відокремилося від Республіки Молдова. До цього часу його не визнала жодна держава у світі.

Однак ця територія має велике стратегічне значення для РФ, оскільки розтягнулася вузькою смугою вздовж молдавсько-українського кордону і може стати плацдармом для несподіваного наступу на Україну.

Фото: NEXTA Live