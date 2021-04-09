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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

У невизнаному Придністров’ї помічена колона російських БТРів

Недалеко від кордону України з невизнаним Придністров’ям помічено активізацію армії РФ. Очевидці зняли колону БТРів у районі аеродрому Тирасполь.

Армія РФ у Придністров'ї

Користувачі соцмереж зафіксували пересування російської військової бронетехніки на залізничному переїзді.

За офіційними даними, в невизнаній республіці перебувають близько 1,7 тич. російських військових. Це залишки армії РФ після розпаду Радянського Союзу.

У 1992 році Придністров’я (населення приблизно 500 тис. жителів) за підтримки Росії відокремилося від Республіки Молдова. До цього часу його не визнала жодна держава у світі.

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Однак ця територія має велике стратегічне значення для РФ, оскільки розтягнулася вузькою смугою вздовж молдавсько-українського кордону і може стати плацдармом для несподіваного наступу на Україну.

Фото: NEXTA Live

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