У Великій Британії у власному будинку вбили мільйонера Річарда Саттона

У Великій Британії вбили мільйонера, власника п’ятизіркових готелів і нерухомості Річарда Саттона в його заміському особняку. Разом з ним була жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

За даними The Guardian, увечері 7 квітня на 83-річного бізнесмена і його фізіотерапевта 65-річну Енн Шрайбер напав з ножем місцевий житель. Напад стався неподалік міста Гіллінгем в графстві Дорсет.

Саттон від отриманих поранень помер на місці події. Натомість жінку в критичному стані доставили на вертольоті у лікарню Брістоля.

Після нападу 34-річний зловмисник виїхав з маєтку мільйонера на машині. Водночас поліція відстежувала його переміщення і затримала в Лондоні.

Чоловіка госпіталізували із незначними пораненнями. За попередніми даними, Саттон і Шрайбер були знайомі з нападником.

Річард Саттон посідав 435-те місце в списку найбагатших людей Великої Британії. Його статки оцінюються в £301 млн.

Окрім того, мільйонеру належали декілька готелів, зокрема п’ятизіркові Sheraton Grand і Ateneum в Лондоні.

Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув під час падіння вертольота на Алясці

Нещодавно найбагатша людина Чехії Петер Келлнер загинув в авіакатастрофі на Алясці.

Вертоліт розбився в районі льодовика Кнік. Рятувальники знайшли одну людину, яка вижила, і п’ятьох загиблих, серед яких був і Келлнер.

Чоловік був власником банку Home Credit та екс-власником мережі магазинів побутової техніки Ельдорадо.

Фото: Sutton family