Президент Володимир Зеленський співчуває британській королівській родині у зв’язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.

За його словами, принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021