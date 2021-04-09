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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю принца Філіпа

Президент Володимир Зеленський співчуває британській королівській родині у зв’язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.

володимир зеленський

– Висловлюю глибокі співчуття британській королівській родині. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією, – сказав гарант держави.

За його словами, принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь.

Помер чоловік Єлизавети II принц Філіп

9 квітня помер принц Філіп у віці 99 років. Про це повідомив Букінгемський палац.

Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II на знакових будівлях у Британії приспустили прапори та оголосили період жалоби.

Читайте: Біографія принца Філіпа - все про життя герцога Единбурзького

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