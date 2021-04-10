AstraZeneca підтвердила тимчасову затримку постачання вакцин до ЄС

Компанія AstraZeneca частково підтвердила повідомлення про тимчасову затримку поставок вакцини проти Covid-19 в Європейський Союз.

Водночас підтверджений обсяг поставок не є предметом обговорення.

– Минулого тижня ми повідомили Європейській комісії і країнам-членам, що одна з двох партій, які будуть доставлені цього тижня, вимагатиме тестування і буде доставлена ​​найближчим часом, – йдеться в заяві.

AstraZeneca заявила, що хоче виконати план щодо доставки 70 млн доз вакцини до країн ЄС у другому кварталі цього року.

Однак представник ЄС відмовився коментувати поставки.

Днями фахівці Європейського агентства лікарських засобів заявили, що зв’язок між використанням вакцини від компанії AstraZeneca і утворенням у людей тромбів можливий, однак регулятор продовжує рекомендувати речовину для імунізації населення.

Вони вважають, що переваг від його використання більше. Хоча ризики побічних ефектів і фіксуються, однак зустрічаються дуже рідко.

Джерело: DPA