Букінгемський палац оприлюднив світлину, яку зробили в 2016 році, коли королева Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький були ювілярами. Того року монарху було 90 років, а її чоловіку – 95.

Фото супроводили промовою Єлизавети ІІ 1997 року з нагоди золотого весілля пари.

– Усі ці роки він був моєю надією й опорою. Я, вся наша родина, наша країна, і багато інших країн в такому боргу перед ним, що навіть і самі того не знаємо, та він цого і не визнає, – сказала тоді королева Єлизавета.

Королівська сім’я додала, що на коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся служити життям і здоров’ям Її Величності.

– Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 році до його смерті, – зазначив Букінгемський палац.

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Смерть принца Філіпа

9 квітня стало відомо про смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. До 100-річчя герцог Единбурзький не дожив два місяці.

Чоловіка королеви поховають у Вінздорі. У церемонії візьмуть участь лише близькі люди.

Через смерть принца Філіпа в країні оголошено 30-денну жалобу.

Джерело: theroyalfamily

Фото: theroyalfamily