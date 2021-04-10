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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Букінгемський палац оприлюднив промову Єлизавети ІІ про принца Філіпа

Букінгемський палац оприлюднив світлину, яку зробили в 2016 році, коли королева Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький були ювілярами. Того року монарху було 90 років, а її чоловіку – 95.

Єлизавета ІІ_принц Філіп

Фото супроводили промовою Єлизавети ІІ 1997 року з нагоди золотого весілля пари.

– Усі ці роки він був моєю надією й опорою. Я, вся наша родина, наша країна, і багато інших країн в такому боргу перед ним, що навіть і самі того не знаємо, та він цого і не визнає, – сказала тоді королева Єлизавета.

Королівська сім’я додала, що на коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся служити життям і здоров’ям Її Величності.

– Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 році до його смерті, – зазначив Букінгемський палац.

 

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Смерть принца Філіпа

9 квітня стало відомо про смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. До 100-річчя герцог Единбурзький не дожив два місяці.

Чоловіка королеви поховають у Вінздорі. У церемонії візьмуть участь лише близькі люди.

Через смерть принца Філіпа в країні оголошено 30-денну жалобу.

Джерело: theroyalfamily

Фото: theroyalfamily

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